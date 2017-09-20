Велитова этапировали в Вологду, чтобы не допустить УДО

Имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова этапировали в Вологду, чтобы не допустить его условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил адвокат имама Дагир Хасавов.

«Шейх Махмуд Велитов, несправедливо обвиненный и осужденный за веру, этапирован в Вологду, чтобы не допустить его условно-досрочного освобождения! Он мог и имел право сегодня выйти на свободу, что не входило в планы его обвинителей, а потому после обращения Имама с ходатайством о выдаче характеристики, подготовке необходимых документов и отправления дела в суд, его отправили на этап. Подлость системная болезнь и видимо неизлечима!» - сообщает Хасавов на своей странице в Facebook.

Напомним, Махмуд Велитов является тяжело больным человеком, который испытывает серьезные трудности со здоровьем.

Примечательно, что в Вологду весной этого года этапировали и Варвару Караулову.