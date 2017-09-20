Приехал с хаджа с подарком – заплати штраф

В казанском аэропорту 75-летнего хаджия вместо радостной встречи с родными ожидало неприятное разбирательство с таможенной службой. Представители ведомства обнаружили у старика «запрещенную литературу» и привлекли его к административной ответственности. Ему предстоит выплата штрафа за 2 административных нарушения.

В багаже хаджия находились четыре книги: два экземпляра книги под названием «Жизнь пророка, да благословит его Аллах и да приветствует» автора аль-Мубаракфури Сафи ар-Рахмана и два экземпляра книги под названием «Основы веры в свете Корана и Сунны» автора Салиха ас-Сухейми.

Таможенников не остановили «выполнить долг перед государством» ни престарелый возраст «нарушителя», ни его пояснения, что эти книги были ему подарены в Саудовской Аравии и откуда ему – 75-летнему старику – знать, что они являются в списках запрещённой литературы.

В итоге, подарки у хаджия были изъяты, а ему самому вменили два административных правонарушения: по ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование…» и по ст. 16.3 КоАП РФ «Ввоз на территорию ЕАЭС товара, запрещенного к ввозу на территорию ЕАЭС…».

Теперь хаджию предстоит собирать пенсию на выплату штрафа.