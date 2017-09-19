Примирение: Палестина начинает воссоединение

Воссоединение оккупированной Палестины после многолетнего конфликта между движениями ФАТХ и ХАМАС (логотипы - на фото), похоже, началось.

Напомним, что на днях движение ХАМАС, контролирующее Сектор Газа, заявило, что распускает свою администрацию на этой территории, чтобы передать контроль над ней международно признанной администрации Палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом.

В свою очередь, сегодня премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдаллах заявил, что в ближайшее время посетит Сектор Газа, чтобы обсудить с представителями ХАМАС переход контроля над ведомствами, функционирующими в нем, к его администрации.

Наиболее вероятно, что в результате ФАТХ и ХАМАС сформируют правительство национального единства. Но что важнее всего, этим шагом ставится жирная точка на проектах расчленения Палестины, в частности, путем подкупа администрации Сектора Газа и его объединения с Синайским регионом, о проекте которого мы писали. Он готовился совместными усилиями правительства Нетаньяху и хунтой Сиси в Египте под проживающего в нем Мохаммеда Дахляна, которому прочили роль израильско-египетской марионетки, чтобы снять с повестки дня вопрос о международном признании независимого единого палестинского государства.

Теперь же, после воссоединения двух частей расколотой Палестины устраняется серьезное препятствие для ее выхода на финишную прямую к провозглашению и признанию независимости.