Торжество блудниц: в Тунисе узаконили прелюбодеяние

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси сдержал свое обещание, данное им феминисткам и блудницам этой страны и добился отмены нормы национального законодательства, разрешающей мусульманкам вступать в официально зарегистрированные браки только с мусульманами.

Многочисленные богоборцы, вероотступники и развратники празднуют победу - и не только в Тунисе, но и во всем мире. А фанатичная феминистская актистка Мония Бен Джемия (на фото), возглавляющая Тунисскую ассоциацию демократических женщин (?) просто ликует - она боролась за отмену этой нормы с самого момента ее введения в законодательство страны, то есть, с 1973 года. По ее словам, теперь Тунис стал образцом для подражания всего арабского мира (ауузу би Лляхи минна шайтани раджим).

Напомним в этой связи, что вне зависимости от того, что позволяют или не позволяют законы той или иной страны, настоящие мусульмане в своей личной, семейной и общинной жизни следуют закону Аллаха. А они рассматривают сожительство мусульманки с иноверцем как блуд, а ее саму - как грешницу в том случае, если она признает, что совершает грех, и как вероотступницу, если она считает, что это дозволено и не противоречит Исламу.

С этой точки зрения, для мусульман Туниса мало что изменилось. Но, к сожалению, богоборцы добились отмены одного из немногих признаков, напоминавших в нем о Даруль-Исламе.