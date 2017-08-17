Президент Туниса хочет официально узаконить прелюбодеяние

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси (на фото) призвал изменить законодательство этой страны так, чтобы официально узаконить прелюбодеяние и придать ему силу признанного государством брака.

Такое заявление этот 90-летний маразматик, одной ногой уже стоящий в могиле, сделал, выступая в минувшие выходные перед скопищем местных феминисток по случаю т.н. "национального женского дня".

Эс-Себси призвал изменить статью 73 тунисского закона о семье, запрещающего мусульманкам вступать в брак с иноверцами, и позволить им это.

Кроме того, он призвал изменить закон о наследовании, основанный на шариате, согласно которому дочка умершего отца имеет право на половину доли, причитающейся его сыновьям. Такое положене связано с тем, что согласно Шариату, при вступлении в брак мужчина обязан выплатить женщине брачный дар (махр), размеры которых в арабском мире бывают весьма существенными, и на которые юноши и их семьи копят годами, не имея возможности вступить в брак.

Что же касается вступления в брак, шариат разрешает браки только между мусульманами и мусульманками или мусульманами и женщинами-христианками и иудейками (при ряде условий и с рядом оговорок). Что же касается мусульманки, ее "брак" с иноверцем будет считаться прелюбодеянием (зина), согласно консенсусу исламских ученых (иджма). Если же она сама будет считать такой брак дозволенным, зная его запрещенность в Шариате и не признавая ее, то это и вовсе выводит ее из Ислама.

Отметим в этой связи, что Эс-Себси стал президентом в 2014 году после того, как созданная им секуляристская партия "Нидаа Тунис" победила на выборах происламскую партию "Ан-Нахда", возглавляемую Рашидом Ганнуши.

Сейчас партия Ганнуши находится в оппозиции и готовится взять реванш на следующих выборах. И, видимо, пользуясь своим нахождением у власти, секуляристы хотят успеть нагадить мусульманской стране, как можно больше. Ведь Ислам в Тунисе все еще остается государственной религией, что сказывается на ряде положений его законодательства, например, в вопросах брака и семьи. С этим и хотят покончить шайтаны-секуляристы.