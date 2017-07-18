Братья-мусульмане: Эрдоган принял Ганнуши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня совершил достаточно показательный политический жест - он официально принял в своей резиденции тунисского политика Рашида Ганнуши и пробеседовал с ним за закрытыми дверями почти полтора часа.

Поступок нетипичен тем, что для президента Эрдогана не типично открыто поддерживать оппозиционные партии и политиков в странах, с которыми Турция поддерживает нормальные отношения. Тунис является именно такой страной, а Ганнуши возглавляет в нй партию "Ан-Нахда", которая с 2014 года находится в оппозиции.

Но Ганнуши это далеко не просто оппозиционный туниский политик. Он имеет репутацию одного из мировых идеологов нового ихвановского или уже даже пост-ихвановского формата. Иначе говоря, Ганнуши это представитель того, что может быть охарактеризовано как "реформистское направление политического ислама" или "реформистский исламизм".

Безусловно, Ганнуши это знаковая фигура уже мировой политики. Из ныне живущих он уже один из ветеранов ихвановского движения, который начал свою политическую борьбу еще в конце 70-х годов прошлого века. Из-за гонений он был вынужден покинуть родину в 1991 году и вернулся в нее лишь спустя 20 лет, в 2011 году когда в Тунисе случилась революция. На первых же свободных выборах созданная им партия "Ан-Нахда" (Возрождение) одержала победу, но, утратив большинство на выборах 2014 года, перешла в оппозицию.

Год назад Рашид Ганнуши заявил, что после разгрома диктаторами Арабской весны именно Турция под руководством Эрдогана превратилась в лидера Исламского мира.