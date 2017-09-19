Израиль лишает Палестину воды

Сионистские власти под предлогом нехватки воды сокращают ее количество в палестинских районах в северной части Иорданской долины.

По словам ответственного за поселения в Иорданской долине в Палестине, в течение последних нескольких месяцев оккупационные власти сократили водоснабжение в городах Айн аль-Байда, Бардала и Кардала.

Бишарат отметил, что оккупационные власти на выходных снизили количество воды, и «в некоторых районах воды практически нет». Он отметил, что они связались с соответствующими ведомствами, которые, в свою очередь, обратились к израильской стороне, «однако, оккупанты оправдывают свои действия, утверждая, что причиной тому — нехватка воды».

Башарат объяснил: «меры ограничения коснулись именно палестинских общин, а израильская водная компания перекачивает большое количество воды в еврейские поселения».