215 человек попали в списки террористов в Египте

В Египте суд режима хунты Ас-Сиси внес в список террористов еще 215 человек. Решение Уголовного суда Южного Каира опубликовали в понеделбник в одном из официальных изданий страны.

Согласно решению суда, в список террористов включен и член Совета «Братьев-мусульман» (запрещено в России) Мухаммед Вахдан.

Власти Египта время от времени вносят новых граждан в список террористов. В прошлом месяце в террористический список были включены 296 человек, в том числе представитель Совета «Братьев-мусульман» Махмуд Иззет.