Политика

Катар купил у Англии 24 истребителя

19 сентября в 12:00 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

Катар купит  24 истребителя Eurofighter  Typhoon, разработанные британским транснациональным предприятием BAE Systems

Как заявили в Министерстве обороны Великобритании, накануне соответствующее соглашение было подписано министром обороны Майклом Феллоном и его коллегой из Катара Халидом бин Мухаммедом аль-Аттия. При этом цена сделки остаётся неизвестной.

Однако, по словам британского аналитика Дэвида Мэддена, покупка, скорее всего, превысит 1 млрд фунтов (1,35 млрд долларов США).

Также в ходе встречи стороны обсудили региональные события и двустороннее военное сотрудничество.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Уже сколько оружия накупили страны залива, но толку - чуть.
    (0)
    19 сентября в 19:07