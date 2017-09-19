Катар купил у Англии 24 истребителя

Катар купит 24 истребителя Eurofighter Typhoon, разработанные британским транснациональным предприятием BAE Systems

Как заявили в Министерстве обороны Великобритании, накануне соответствующее соглашение было подписано министром обороны Майклом Феллоном и его коллегой из Катара Халидом бин Мухаммедом аль-Аттия. При этом цена сделки остаётся неизвестной.

Однако, по словам британского аналитика Дэвида Мэддена, покупка, скорее всего, превысит 1 млрд фунтов (1,35 млрд долларов США).

Также в ходе встречи стороны обсудили региональные события и двустороннее военное сотрудничество.