В Израиле появилась постоянная военная база США

На территории сионистского образования Израиль начала работу первая постоянная американская военная база. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Сегодня армия сообщает о ключевом этапе в развитии отношений между Израилем и Вашингтоном - открытии постоянной военной базы США на израильской земле, расположенной на базе израильских военно-воздушных сил на юге еврейского государства», - сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Как сообщили военные сионистского режима, на базе, которая расположена на территории Школы воздушной обороны армии, будут дислоцированы на постоянной основе десятки американских солдат.