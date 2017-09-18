Башкиры выступили в защиту языка и отбили лидера от полиции (видео)

16 сентября в Уфе состоялся митинг в защиту башкирского языка, о котором мы ранее сообщали.

Митинг состоялся несмотря на отсутствие разрешения на его проведение со стороны городской администрации. Его организаторы считали, что формально оно получено, так как, отказав в его проведении в одном месте, им не предложили другое, а по закону это означает согласование. Однако у сотрудников полиции на этот счет было другое мнение и они требовали у собравшихся убрать развернутые ими плакаты, а когда те отказались это сделать, попытались арестовать организаторов митинга - лидеров "Башкорта" Фаиля Алсынова и Руслана Габбасова.

Собравшиеся им этого сделать не позволили.

Надо отметить, что на фоне беззубого ропота в остальных нацреспубликах, башкиры продемонстрировали свою готовность сопротивляться фактическому захвату и русификации их республики.

Бросается в глаза и то, что в отличие от митингов нацдвижения в соседнем Татарстане, уже давно собирающим преимущественно пенсионеров, на митинге в Уфе было немало молодежи и людей среднего возраста, и в частности, решительно настроенных мужчин. А это говорит о том, что потенциал для сопротивления шовинистической политике у башкир есть.