Турецкий Красный полумесяц отправил в Йемен гумпомощь

Турецкое общество Красный полумесяц предоставило 62 тонны муки беженцам в Адене и Эбьене. Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя общества Садыка Айдына, беженцы бежали от насилия в йеменском городе Ходейда.

По словам Айдына, муку передали 850 семьям в Адене и 400 семьям в Эбьене.

Он также отметил, что это акция является частью гуманитарной помощи в 10 тысяч тонн, которую поставили в июле в порт Адена на турецком корабле.

В ближайшие дни гуманитарная помощь будет оказана и другим городам страны, сообщил Айдын.