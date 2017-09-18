«В интересах нации» Индия высылает рохинья в Мьянму

Индия собирается депортировать беженцев-рохинья, которые бежали сюда от геноцида со стороны властей Мьянмы. На днях министр внутренних дел Индии Хансрадж Гангарам Ахир подтвердил намерение руководства страны выслать беженцев-рохинья.

По словам министра, власти «не могут доверять» представителям народа рохинья, проживающим в Индии, и будут работать над их депортацией, несмотря на международное давление.

«Они не индийцы, они – нелегальные иммигранты. Мы не можем им доверять», — заявил Ахир.

Министр считает, что беженцы могут нести угрозу стране, но при этом не объяснил, на основании каких фактов он делает такие выводы.

По словам Ахира, оставить рохинья в Индии и не отправить их в Мьянму, где им очевидно угрожает преследование и смерть, - противоречит интересам индийской нации.