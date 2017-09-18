В Грузии переиздали Коран на азербайджанском и грузинском языках

В Грузии вышел в свет перевод смыслов Корана на азербайджанском и грузинском языках. Это было сделано по заказу и при поддержке Управления мусульман Грузии (УМГ). Переиздание произвели издательства «Nurlar» и «Hayrat».

Как сообщает Report, в отличие от прежнего издания, в новой книге текст дается на арабском языке, а также к нему прилагается перевод.

Как сообщил председатель УМГ Рамин Игидов, нынешний перевод на азербайджанский (на латинской графике) смыслов Корана принадлежат академику Зие Буньядову и Васиму Мамедалиеву, а грузинский перевод — Резо Микеладзе.

По его словам, книги будут бесплатно розданы религиозным школам и мечетям, молельням в исправительных учреждениях, а также всем желающим.