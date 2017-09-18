Жена Эрдогана призвала первых леди помочь рохинья

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган направила письма супругам мировых лидеров с целью привлечь их внимание к трагедии мусульман-рохинья в Мьянме.

Это письмо жена Эрдогана написала после посещения лагеря беженцев-рохинья в Бангладеш. В тексте она описала положение араканских беженцев, которые нуждаются в помощи.

Эмине Эрдоган подчеркнула, что происходящее является явным нарушением Всеобщей декларации прав человека.

Жена Эрдогана подчеркнула, что она обращается к супругам мировых лидеров как к матерям, женщинам и просто людям. В частности, она отметила: «Я думаю, что мы должны создать такой мир, в котором бы все могли жить вместе по-человечески, не делая различий по этническим и религиозным признакам».

Эмине Эрдоган подчеркнула, что международное сообщество должно немедленно предпринять действия.