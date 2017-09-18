ХАМАС объявил о роспуске администрации Газы

В Палестине движение ХАМАС заявило о готовности к переговорам с ФАТХ и объявило о роспуске Административного комитета Газы.

Как сообщает сайт ХАМАС, организация готова к переговорам с движением ФАТХ без предварительных условий.

Ранее по итогам переговоров в Каире движение ХАМАС объявило о готовности распустить созданный им в Газе Административный комитет и передать его функции Правительству национального единства, сделав шаг к примирению с движением ФАТХ.



При этом ХАМАС призвал к реализации Каирского соглашения 2011 года и созданию Правительства национального единства, в которое должны войти все палестинские группировки, подписавшие соглашение.

Движение ФАТХ и глава Палестины Махмуд Аббас неоднократно призывал ХАМАС распустить Административный комитет Газы без каких-либо условий и провести новые выборы.

Представитель ХАМАС Хазим Касим 13 ноября 2016 года сообщил о готовности к переговорам с руководством ФАТХ. По его словам, движение готово к роспуску Административного комитета Газы, формированию условий для работы Правительства национального единства и проведению выборов.