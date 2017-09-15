"Скрепы": депутат "нажрался" во время паломничества на Афон

На этой неделе депутата Батайской городской думы Ростовской области, летящего вместе с казаками в православное паломничество на Афон, высадили из самолета за дебоширство.

Как оказалось, депутат, он же реестровый атаман с "типично казачьей" фамилией Гранкин (на фото) напился в самолете, стал материться и устраивать конфликты с пассажирами. В итоге его пришлось вывести.

Теперь в отношении духовно-скрепного депутата возбудили административное производство по статьям "Мелкое хулиганство" и "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". По ним, ему грозят 15 суток ареста.

Братья по реестру решили исключить "казака Гранкина" из атаманов.