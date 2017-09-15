В Дубае продали рекордно дорогой пентхаус

Самый дорогой пентхаус в Дубае продали за 27,7миллионов долларов. Владелец апартаментов предпочел остаться неизвестным. Об этом сообщает Mansionglobal.

Пентхаус располагается в 90-этажной башне One Palm. Будущий владелец попросил построить специально для него отдельный бассейн длиной 20 метров. Также на крыше оборудуют пять спален и несколько смотровых площадок с видом на пристань. Общая площадь помещения, включая балконы и террасы, составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что для остальных жильцов дома предусмотрены два бассейна: крытый и открытый, кинотеатр, ресторан, площадка для барбекю, детская игровая комната, спа-центр и частный причал.