Назарбаев: Казахстан может отправить военных в Сирию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что он может направить своих военных в Сирию, в случае принятия соответствующего решения ООН.

«Если ООН примет решение о направлении солдат в Сирию, то и мы, как члены ООН, можем направить своих военных», - сказал Назарбаев.

Такое заявление казахский лидер сделал в ходе пресс-конференции во дворце Акорда.

Назарбаев подчеркнул, что в Астане началось шестое заседание по урегулированию конфликта в Сирии.

По его словам, по итогам переговоров в Астане были созданы зоны деэскалации. В ходе предстоящего заседания участники обсудят формирование других зон деэскалации в Сирии.