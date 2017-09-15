Назарбаев: Казахстан может отправить военных в Сирию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что он может направить своих военных в Сирию, в случае принятия соответствующего решения ООН.
«Если ООН примет решение о направлении солдат в Сирию, то и мы, как члены ООН, можем направить своих военных», - сказал Назарбаев.
Такое заявление казахский лидер сделал в ходе пресс-конференции во дворце Акорда.
Назарбаев подчеркнул, что в Астане началось шестое заседание по урегулированию конфликта в Сирии.
По его словам, по итогам переговоров в Астане были созданы зоны деэскалации. В ходе предстоящего заседания участники обсудят формирование других зон деэскалации в Сирии.