Израильские вандалы снесли палестинскую деревню. Это 118-я атака

Военные сионистского режима уже 118-й раз снесли дома в деревне Аль-Аракиб в пустыне Негев. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на представителя комитета обороны Аракиба Азиза ат-Тури.

Он рассказал, что силы безопасности Израиля 14 сентября провели рейд в деревне и снесли бульдозером все дома, принадлежащие палестинцам, сославшись на то, что они построены незаконно.

Варварский снос домов палестинцев продолжается с 2010 года, заявил Ат-Тури. В общей сложности, последние вандалистские действия сионистов – это 118-ый снос домов палестинцев.

Сионисты не остановились лишь на погромах. Как рассказал Ат-Тури, силовики сионистского режима задержали старосту села шейха Сайяха ат-Тури.

Из-за того, что израильская армия постоянно сносит дома, палестинцы не строят их из камня и бетона, а живут в сделанных из подручных материалов жилищах, отметил представитель комитета.

«Несмотря ни на что, мы не собираемся покидать родные места. Это наши земли. Израиль сносит, а мы снова строим», - сказал ат-Тури.