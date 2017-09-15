Малайзия: сгорела школа хафизов Корана - 25 погибших

В столице Малайзии Куала-Лумпуре вспыхнул пожар в школе Коран хафизов. В результате трагедии погибло не меньше 25 человек. Среди погибших - 22 ученика и три учителя школы-интерната. Еще четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

Огонь в трехэтажном здании школы хафизов вспыхнул около 05:30 по местному времени (00:30 мск). В это время ученики спали в своих комнатах на верхнем этаже.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак выразил соболезнования в связи с инцидентом. «Очень печально читать о пожаре в школе, унесшем более 20 жизней», - написал политик в «Твиттере».

Причины возгорания пока выясняются.