Крым: силовики пытали током и чуть не убили мусульманина

В Крыму силовики похитили, а потом пытали крымского татарина с целью выбивания признательных показаний. Утром 13 сентября в поселке Нижнегорский неизвестные люди в масках и с повязками «ФСБ» ворвались домой к местному торговцу Ренату Параламову.

Через некоторое время неизвестные завершили обыск. Они забрали ноутбук, планшет, а также книгу «Крепость мусульманина».

Когда Рената выводили, он сказал собравшимся около его дома людям: «Сказали, что за мной ехать нельзя. Может, поедем в Нижнегорский РОВД или в Симферополь. Это был осмотр». 8

Сразу после того, как Рената Параламова увезли, его родственники и знакомые отправились на поиски. Вначале они выехали в районное отделение МВД России, расположенное недалеко от дома задержанного. С полицейскими в участке разговаривал адвокат Маммет Мамбетов. По его словам, там сообщили, что ничего не знают о местонахождении Параламова и что предположительно его задержали сотрудники «Центра по противодействию экстремизму».

После этого соседи и родственники Рената Параламова отправились в Симферополь, где вместе с адвокатом посетили Центр «Э», районные отделения МВД России, а также ФСБ. Но найти его ни в одном из этих учреждений им найти не удалось.

Утром следующего дня обеспокоенные родственники и знакомые Рената вновь отправились на поиски, в частности, они собрались у Нижнегорского РОВД.

К ним вышел полицейский. Он сделал совершенно нелепое заявление. Якобы руководитель одного из подразделений ФСБ сообщил ему, что Рената в день обыска отпустили после обеда в Симферополе. «Сейчас он опять находится в управлении Симферополя. Потому что вчера дал объяснения по поводу вопросов, которые ему задали. Он сам добровольно пришел или поменять или дополнить объяснения», – пытался обмануть собравшихся силовик.

На это родственники и знакомые Рената сказали, что будут писать заявление о похищении человека.

Силовики так и не дали никакой информации о местонахождении Рената Параламова ни его родственникам, ни адвокатам.

Примерно в 12:30 сам Ренат позвонил супруге и сообщил, что он находится в Симферополе на автостанции «Восточная». Родственники и друзья Параламова сразу туда выехали – и обнаружили его в тяжелом психологическом состоянии и со следами побоев на теле, он с трудом мог передвигаться.

«Состояние у него крайне ужасное. Он очень сильно морально подавлен. Его пытали, жестоко пытали, избивали, применяли электрический ток. Это мне точно известно», – рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

После встречи на автостанции родственники Рената вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым повезли его в больницу для оказания медпомощи и снятия побоев.