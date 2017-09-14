МИД РФ культивирует в Боснии виновника Первой мировой войны

(На фото - надпись на сербском "Мы хотим союза с Россией" на фоне портрета Николаю II и имперских флагов России)

Российское внешнеполитическое ведомство продолжает подстрекать воинственные настроения в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ). На этот раз 30 сентября при поддержке посольства России в БиГ в городе Добой Республики Сербская должно будет состояться открытие памятника Николаю II.

В связи с этим возникает сразу ряд вопросов.

Почему посольство России в Боснии и Герцеговине совершает действия чуствительного политического характера в одной из ее составляющих? Как бы, например, Москва отнеслась к тому, что при поддержке посольства Турции, например, в Татарстане был бы открыт памятник какому-нибудь ярому пантюркистскому деятелю вроде Энвера-паши?

Второе, почему, собственно при поддержке посольства РФ открываются памятники царю, возглавлявшему Российскую империю? Вообще-то Российская Федерация в соответствии с ее конституцией является государством с республиканской формой правления (кстати, именно сегодня 100 лет назад в России была официально объявлена республика) и является правопреемницей Советского Союза, а отнюдь не Российской империи.

Однако у правящей в России клики уже давно свои представления об истории и характере нынешнего государства, практически полностью противоречащие его конституции.

И мало того, что они осуществляют провокационные действия на части территории страны, где и без того снова складывается взрывоопасная ситуация, мало того, что они от имени государства РФ культивируют личность, которая не имеет к ней никакого отношения - они еще и пропагандируют того, кто фактически развязал из-за Сербии Первую мировую войну.

Напомним, что причиной той войны стало убийство сербским террористом в Боснии австрийского престолонаследника, после чего Николай II встал на защиту Сербии от ответной реакции Австрии, вступив в войну с последней. Так началась мировая война, стоившая миру и России многие миллионы человеческих жизней. А вот среди сербских шовинистов Николай II именно из-за этого пользуется невероятной популярностью - ведь ради их авантюр он не побоялся ни развязать кровавую вакханалию, ни пожертвовать собственной страной.

Какой сигнал пытается послать сербам и остальному миру российский МИД, содействуя открытию памятника этому деятелю в Боснии?