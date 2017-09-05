Сербские реваншисты готовят в Боснии свой "крымнаш"

Одна из точек на карте мира, которую "Голос Ислама" постоянно держит в поле своего зрения - это ситуация на Балканах в целом и в Боснии, в частности.

Ранее мы не раз писали о том, что в последние годы наметилась тенденция эскалации в этой стране конфликтности со стороны сербских шовинистов. По всей видимости, при поддержке Москвы, которую не устраивает интеграция балканских стран в ЕС и НАТО, они будут пытаться обрушить в Боснии хрупкий 20-летний мир и повторить "крымнаш" в отношении ее сербской части.

Так, на днях властями Сербии и т.н. Республики Сербской, являющейся одной из трех частей федеративной Боснии и Герцеговины, было заявлено о подписании Декларации о сохранении сербской нации.

Кто мешает сербам сохраняться в составе Боснии, глава Республики Сербской Мирослав Додик так и не пояснил (по-видимому, это из той же серии, что "притеснение русскоязычных" в Украине). Судя же по его словам, его просто тяготит само существование боснийского государства и нахождение сербской части в его составе. "Для меня важно покончить со стереотипом о том, что мы „боснийские сербы“. Мы просто сербы, и в этой декларации хотели бы отметить этот факт", - честно признался Додик.

Также власти Сербии и Республики Сербской в Боснии заявили о планах провести в начале ноября первое совместное заседание их правительств. Чтобы было понятно, это примерно то же самое, как если бы правительства Мексики и штата Калифорния провели совместное заседание, а латиноамериканский губернатор последней заявил, что они не американские латиноамериканцы, а просто латиноамериканцы.