Эрдоган предложил тюркам создать единый университет

Во время своего недавнего визита в Казахстан в рамках проходившего там 1-го Саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помимо обсуждения проблем Уммы в целом обратился с предложением к лидерам конкретно тюркоязычных государств.

Так, он предложил им создать единый тюркоязычный университет, который мог бы стать центром притяжения для студентов из соответствующих стран.

"Все тюркоязычные страны, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию могут стать учредителями нового университета", - сказал турецкий лидер.

Укажем в этой связи, что реализация этой инициативы была бы весьма кстати для тюркоязычных народов России, на чьи образовательные системы сейчас началось широкомасштабное русификаторское наступление на уровне сокращения даже часов национального языка в русскоязычных школах. Тюркоязычного же образования в России почти не осталось. И тем более излишне говорить о том, что в современной России, где проживают миллионы тюрок, причем, проживают на своих, включенных в ее состав землях, нет ни одного тюркоязычного университета. Поэтому если бы возник такой университет, который открыл бы свои двери для выходцев и из РФ, это хоть как-то компенсировало бы им удушение национального образования (что не отменяет необходимости сопротивляться последнему).

Также отметим, что инициатива Эрдогана может быть продиктована желанием окончательно перехватить контроль за воспитанием тюркоязычной интеллектуальной элиты в мировом масштабе у секты гюленистов, которая осуществляла его десятилетиями через свои лицеи и университеты.