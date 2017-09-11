Мусульманские страны обсудили свою отсталость и пути ее преодоления

Прошедший в минувшие выходные в Астане 1-й Саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества ознакоменовался рядом громких деклараций. Последуют ли за ними конкретные дела или все ими и закончится, как это часто бывает с подобными мероприятиями, судить рано, но, по крайней мере, само обсуждение поднятых проблем уже вселяет некую надежду.

С программной речь на саммите выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он, в частности, сказал: «Мы исповедуем религию, которая рекомендует нам читать до конца нашей жизни. Исламская цивилизация — это цивилизация науки и знания. В период, когда мусульмане направляли мировую политику, в то же время они были центром знаний и науки и инноваций. И когда в жизни мусульман наука, чтение и исследования перешли на второй план, тогда начался период отставания и упадка».

При этом Эрдоган указал на недопустимые неграмотность и отставание значительной части Исламског мира.

«Сегодня 55 процентов населения в исламском мире безграмотны. В странах ОЭСР, в среднем на образование выделяется 5,2 процента от ВВП, но в исламском мире этот процент не достигает даже одного процента. Самые наши успешные дети, самые блестящие “мозги” уходят в западные страны, работают в западных организациях. Мы, к сожалению, потребляем, а не производим в сфере информационных технологий. К сожалению, это делает нас уязвимыми с точки зрения нашей национальной безопасности. Для того, чтобы быть мощной страной, мы должны производить знания лучшим образом. Их обрабатывать», — сказал он.

В этой связи турецкий лидер призвал Исламские страны делиться знаниями и технологиями и сказал, что Турция готова к этому.

В свою очередь к созданию Исламской Большой 20-ки призвал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. «Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий — очень важно для нас», - сказал он.

Кроме долгосрочных участники саммита обсудили и насущные проблемы. В частности, конфликты в Мьянме и вокруг Нагорного Карабаха, по которым они выразили солидарность со своими единоверцами.

Остается только надеяться на то, что подобные обсуждения принесут Умме хоть какие-то практические плоды...