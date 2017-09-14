ЮНИСЕФ: детей рохинья могут насиловать или продавать

ЮНИСЕФ заявляет, что бежавшие от геноцида в Мьянме дети мусульман-рохинья рискуют подвергнуться сексуальному насилию и попасть в руки торговцев людьми в Бангладеш.

Как отмечает Gulf News, в Бангладеш были потеряны, но потом, к счастью, обнаружены пропавшие дети беженцев из числа мусульман-рохинья.

По оценкам ООН из 370 тыс. более половины беженцев из Мьянмы – несовершеннолетние. Установлено, что 60% – дети, из них 12 тысяч – дети до одного года.

Согласно последним данным ЮНИСЕФ, международного чрезвычайного детского фонда ООН, с 25 августа в Бангладеш в одиночку прибыли более 1100 детей рохинья, спасающихся от насилия в Западной Мьянме.

ЮНИСЕФ также сообщает, что в этой ситуации повышен риск сексуального насилия в отношении детей, а также опасность быть проданными в рабство. Более того, все дети получили психологические травмы, когда видели жестокую резню в своих деревнях. У некоторых детей, прибывших в Бангладеш, серьезные осколочные и пулевые ранения.