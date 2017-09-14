Россия: "Христианское Государство" угрожает кинотеатрам

После теракта, устроенного православным террористом в одном из кинотеатров Екатеринбурга, где должен был показываться фильм "Матильда", стало известно, что организация "Христианское Государство - Святая Русь" (ХГ) рассылала письма с угрозами во множество российских кинотеатров.

Лидер ХГ Александр Калинин (на фото) в этой связи вчера заявил, что они кинотеатрам не угрожали, а "предупреждали" их.

Обратим в этой связи внимание на то, что ХГ - легально существующая в России организация, к названию которой вполне можно приписывать "разрешена в РФ", в отличие от ее прототипа из Ирака и Шама, к названию которого российские законы обязывают приписывать "запрещена в РФ".

При этом, как становится известно, российские кинотеатры, опасаясь угроз и уже начавшихся терактов со стороны единомышленников ХГ, отказываются от показа фильма "Матильда", в котором показан роман Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, один за другим.

Разумеется, мы покривили бы душой, если бы стали изображать из себя сторонников вседозволенности и делали бы вид, что нам непонятны мотивы части православных, протестующих против надругательства над тем, что им дорого. Но тогда возникает вопрос - а на кого в России расчитана вся эта кремлевская демагогия про "светское государство", к которой прибегают каждый раз, когда дело касается... мусульман?

Почему о "светском государстве" вспоминают только тогда, когда речь заходит о праве мусульманских девочек, заметим, никому ничего не навязывая, в качестве личного выбора, ходить в школы в хиджабах? Более того, напомним, что против этого права, как было в татарском селе Белозерье, в защиту светскости начинают активно выступать деятели РПЦ вроде митрополита Феофана или поддерживаемого ею министра образования Васильевой.

Представьте себе, сколько бы в современной путинской России просуществовала исламская организация, рассылающая официальные угрозы российским кинотеатрам?

Уже не говоря о том, если бы люди, вовлеченные в деятельность таких организаций, начали бы таранить российские кинотеатры. Разумеется, сейчас бы все, включая РПЦ, стояли на ушах и кричали об "исламском терроризме" и "исламизации".

Но вот, в России, не таясь существует "Христианское Государство", рассылающее кинотеатрам угрозы, ее единомышленники их таранят на машинах, начиненных баллонами с газом, а их вдохновители сидят в Государственной думе как Наталья Поклонская или в Министерстве образования как Ольга Васильева.

Это и есть "светское государство" по-российски.