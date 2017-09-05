Православный террорист протаранил кинотеатр в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге православный террорист на УАЗе, начиненном газовыми баллонами, протаранил кинотеатр "Космос", после чего попытался поджечь и взорвать машину с ее содержимым.

Террористом оказался некто Денис Мурашов, придерживающийся православистских взглядов, объяснивший свой поступок протестами против демонстрации в кинотеатре фильма "Матильда".

Укажем в этой связи, что для определенной категории прихожан РПЦ (их называют "царебожниками") русские цари являются своего рода божествами,и соответственно любые выпады против них они воспринимают как богохульство. В фильме "Матильда" же повествуется о внебрачной связи царя Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Напомним также, что одним из основных вдохновителей борьбы царебожников против демонстрации "Матильды", является российский экс-прокурор захваченного Крыма Наталья Поклонская, объявленная Украиной в розыск за соучастие в агрессии против нее. Сейчас она является депутатом Госдумы РФ от правящей партии.

Таким образом, как видно, начавшие свою террористическую деятельность против Украины на волне т.н. "русской весны", оказавшись в России, ее деятели стали вдохновителями экстремистского православистского террора. Однако прокремлевские СМИ вряд ли укажут на такую очевидную связь.