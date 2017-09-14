«Контракт века» продлят до 2050 года

Сегодня Азербайджан и международный консорциум во главе с British Petroleum (BP) подпишут соглашение о продлении контракта на разработку блока нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) до 2050 года.



Контракт подпишут Азербайджанская международная операционная компания (AIOC), оператором которой является британская BP и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). На мероприятии будет присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев.



«Азери-Чираг-Гюнешли» - самое крупное разрабатываемое на Каспии нефтяное месторождение и охватывает территорию в 432 кв.км.



Так называемый «Контракт века» на разработку блока месторождений АЧГ был подписан в 1994 году на 30 лет. Добыча нефти с месторождения началась в 1997 году. До настоящего времени с АЧГ было добыто более трех миллиардов баррелей нефти, а инвестиции в проект составили около 33 миллиардов долларов.