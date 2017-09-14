Катар просит ООН снять блокаду

Катар простит ООН принять меры для снятия блокады со страны. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман ат-Тани.

Он подчеркнул, что блокада соседними странами Арабского залива нарушает международное право и права человека, и ООН необходимо принять меры против блока, возглавляемого Саудовской Аравией.

Выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, Мухаммед бин Абдуррахман ат-Тани сказал, что Катар столкнулся с многочисленными проблемами из-за «незаконной блокады» Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном после обвинения Дохи в финансировании терроризма.

Доха в свою очередь отвергает все обвинения. В настоящее время около 26 000 дел по поводу блокады поданы в Национальный комитет по правам человека Катара, и министр надеется, что международное сообщество примет «меры против блокирующих стран».