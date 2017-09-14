Дагестан – рекордсмен по рождаемости в России

Управление Росстата по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии сообщило, что на Северном Кавказе наблюдаются самая высокая рождаемость и наименьшая смертность среди других федеральных округов РФ. Это отмечается в докладе ведомства о социально-экономическом развитии СКФО за первую половину 2017 года.

«Демографическая ситуация в округе отличается от всех федеральных округов Российской Федерации. Из 8 федеральных округов РФ в СКФО наблюдается самый высокий уровень рождаемости и самый низкий уровень смертности», - говорится в докладе.

Специалисты отмечают, что больше всего родившихся в Дагестане - 23 655 человек. Следом идут Ставрополье - 15 348 и Чеченская Республика - 13 270. В Кабардино-Балкарии родился 5281 человек, в Северной Осетии-Алании рождаемость составила 4336 человек. Меньше всего родилось в Ингушетии - 3580 и в Карачаево-Черкесии - 2541 человек.

Самый высокий уровень смертности отмечен в Ставропольском крае - 16336 человек и Дагестане - 7874 человека. Примерно на одном уровне этот показатель в Северной Осетии-Алании (3793) и Кабардино-Балкарии (3774). В Чечне за полгода умерло 3250 граждан. В Карачаево-Черкесии число умерших составляет 2257 человек. Меньше всего умерло в Ингушетии - 741 человек.