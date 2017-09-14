В Палестине миллион студентов подписались за независимость автономии

Палестинские студенты требуют от мировой общественности признания своей пока непризнанной страны. Для этого миллион учащихся вузов собрали подписи за признание независимости Палестины и прекращения оккупации Израилем палестинских земель. Соответствующее письмо с подписями передано Махмуду Аббасу для того, чтобы он передал его генсеку ООН Антонио Гутеррешу.

«Это письмо является показателем настойчивости и решительности нашего народа в борьбе и стремлении к свободе и независимости. В то же время это письмо показывает важность усилий палестинских студентов, направленных на построение светлого будущего и обретения Палестиной независимости», - сказал Махмуд Аббас.

Акцию по сбору подписей инициировало министерство образования Палестины в августе этого года.