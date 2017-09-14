Турков призвали откликнуться на помощь рохинья

Турецкое общество просят присоединиться к гуманитарной акции по оказанию помощи беженцам-рохинья. С соответствующей просьбой обратился к туркам председатель турецкого общества «Красного полумесяца» Керем Кынык. Он отметил, что кризис вокруг Аракана приобретает постоянный характер. По его словам, с конца августа Аракан вынужденно покинули более 300 тысяч человек, еще 150 тыс. человек оказались в положении внутренних мигрантов.

«Это означает, что половина населения Аракана бежала за пределы страны, так как уже до кризиса в Бангладеш переселились 500 тыс. беженцев», – разъяснил Кынык.

Организация «Красный полумесяц» с самого начала кризиса следит за ситуацией, связанной с геноцидом мусульман-рохинья. В частности, ее сотрудники доставили в Бангладеш продукты питания и предметы первой необходимости. Однако, как отметил Кыным, этого не достаточно. По словам председателя общества, беженцы должны быть взяты под защиту, необходимо обеспечить их жильем, питьевой водой и оказывать медицинские услуги.

Кынык рассказал, что турецкий «Красный полумесяц» в сотрудничестве с местными и международными организациями пытается реализовать проекты по оказанию помощи мусульманам Мьянмы.