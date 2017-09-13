Назарбаев: с запретом хиджаба в лидеры Исламского мира? (видео)

Не так давно мы писали о прошедшем в столице Казахстана Астане 1-м Саммите по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества.

Напомним, что на этом Саммите принимавший его президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в частности, предложил создать Большую 20-ку Исламского мира - клуб его наиболее развитых стран. Разумеется, предполагая, что туда войдет и его страна.

А буквально через несколько дней казахский интернет обошел ролик, на котором видно, как маленьких девочек не пускают в школу из-за того, что они носят хиджабы.

https://www.youtube.com/watch?v=DboeUCXDXfk

Возникает вопрос - насколько искреннен президент Казахстана и как он себе представляет, что в один ряд с такими странами как Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Катар, Малайзия и другие, в которых свободно (если не обязательно) соблюдается религия Ислам, в качестве лидера Исламского мира сможет встать страна, в которой борятся с детьми из-за их приверженности Исламу?