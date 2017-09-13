Шейх Мухайсини вышел из Тахрир аш-Шам (ХТШ)

Шейхи сирийских муджахидов Абдуллах аль-Мухайсини (на фото) и Муслех аль-Уляни выступили с официальным заявлением о своем выходе из организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ).

В опубликованном ими заявлении, текст которого мы приводим ниже (на английском), говорится о том, что с самого начала своего присоединения к джихаду в Шаме их путь заключался в том, чтобы быть с его народом и призывать к единству различные группы муджахидов.

Как поясняют шейхи, изначально, вступая в ХТШ, они надеялись, что он станет объединяющей муджахидов силой. Однако как стало ясно со временем, ХТШ не содействует этой цели, а занимает конфликтную позицию по отношению к другим группам.

По словам шейхов, перед тем, как принять решение о выходе из ХТШ, они призывали к его реформам, однако, их предложения были проигнорированы и организация продолжила конфликтную политику.

Укажем в этой связи, что на этом фоне все больше повстанческих групп заявляют о своей готовности поддержать проект Сирийской Национальной Армии, предложенный Сирийским Исламским Советом, о чем мы писали раньше. И выход Мухайсини из ХТШ как раз может быть связан с тем, что в отличие от него, ХТШ не принимает эту идею.

Напомним, что шейх Мухайсини является одним из наиболее известных и популярных проповедников джихада в Шаме, который побуждал его участников и сторонников к сражениям не только пламенными призывами, но и личным примером, участвуя в них.