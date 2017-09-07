Хорошие новости из Сирии: повстанцы начали объединение

Впервые за очень долгое время из Сирии стали приходить новости, внушающие оптимизм. Значительные силы суннитских повстанцев начали объединение.

Повстанцы откликнулись на призыв Сирийского Исламского Совета создать, наконец, Сирийскую Национальную Армию (СНА) и объединиться в ее рядах под единым командованием.

О своем присоединении к СНА заявило большинство фракций ССА "Большого Идлиба", Алеппо, Растана (Хомс/Хама), Восточной Гуты, Восточного Каламуна и Бадия (Сирийская пустыня).

Кроме ССА о вхождении в СНА заявили другие крупнейшие группировки умеренных суннитских повстанцев - "Ахрар аш-Шам", "Джейш аль-Ислам", а также "Файлаг ар-Рахман" (в Восточной Гуте).

Соответствующие переговоры ведутся с "Файлаг аш-Шам", "Нур ад-Дин Зенки" и "Южным Фронтом".

В политическом отношении СНА будет находиться под руководством Национального комитета оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС), являющейся одной из первых координационных структур сирийского суннитского сопротивления.

Отметим в этой связи, что руководства как НКОРС, так и Сирийского Исламского Совета находятся на территории Турции. Последний объединяет в своих рядах наибольшее количество сирийских суннитских ученых не крайних взглядов, как умеренных салафитов, так и ашаритов.