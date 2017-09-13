Женщина в хиджабе возглавила немусульманский Сингапур

Одну из самых развитых в мире немусульманских стран - Сингапур возглавила соблюдающая мусульманка в хиджабе.

63-летняя Халима Якоб (на фото) стала президентом после того, как другие два кандидата на этот пост не прошли специальный фильтр, существующий в этой стране.

Дело в том, что чтобы стать президентом Сингапура, надо иметь либо стаж госслужбы, либо опыт руководства корпорацией с капиталом, эквивалентным 371 млн долларов США.

Соперники Халимы Якоб не смогли получить признания своих прав участвовать в выборах, а она - в прошлом спикер парламента страны, получила. В итоге, на безальтернативной основе она, по законам страны, автоматически стала ее президентом.

В стране, где три основные крупные общины - китайская, индусская и малайская, Халима Якоб представляет в политике интересы последней.

Правда, надо отметить, что фактически Сингапуром руководит глава правительства, а президент выполняет символические функции, как это принято в парламентских республиках - подписывает законы, принимает отставки, рассматривает прошения о помиловании и т.д.