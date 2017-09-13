Правозащитники обвиняют КСА в военных преступлениях

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала действия Саудовской Аравии в Йемене военными преступлениями.

В заявлении организации сообщается, что под это определение действия Саудовской Аравии и союзников попадают ввиду гибели детей в результате авианалетов.

HRW заявляет, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией не придерживается международного права. Правозащитники требуют от ООН внести КСА в перечень стран, которые нарушают права детей.

«Саудовская Аравия обещала минимизировать вред, причиняемый гражданскому населению, но их авиаудары уничтожают целые семьи. Нельзя требовать от жителей Йемена еще подождать, пока ООН и союзники саудитов США и Великобритания проведут расследование», - заявила директор ближневосточного бюро HRW Сара Ли Уитсон.