Эрдоган встретился с послами нескольких стран

Вчера прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями нескольких государств. В частности, турецкий глава принял главу МИД Катара шейха Мухаммеда бин Абдуррахмана бин Джасима аль-Тани. Отмечается, что встреча прошла в президентском комплексе Анкары в закрытом для прессы режиме и продлилась полтора часа. Во встрече также принял участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Также Эрдоган принял посла Австрийской Республики в Анкаре Ульрике Тилли, а также посла Нигерии в Анкаре Ильасу Ауду Парагалду и посла Ганы в Анкаре Салму Фрасез Манселль-Эгала, которые вручили президенту Эрдогану верительные грамоты.