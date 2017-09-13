Сионисты уничтожают урожай палестинцев под свое строительство

Сионистский режим с начала этой недели начал строительство нового незаконного поселения вблизи палестинского города Наблус на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает Палестинский информационный центр.

Для реализации своих планов власти Израиля выделили около 16 миллионов долларов. Сионисты планируют построить район, где разместятся от 200 до 300 израильских поселенцев.

Территория под стройку расположена на 14 дунамах, принадлежащих палестинцам и используемых в качестве сельскохозяйственных угодий.