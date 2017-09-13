Блокада Катара не помешала ему поставлять газ и нефть

Министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сад заявил, что блокада страны не повлияла на ее экспорт нефти и газа.

«Во время этой блокады мы ни разу не пропустили ни одной поставки нефти или газа ни одному из наших партнеров-потребителей», - заявил ас-Сада.

Мухаммед бен Салех ас-Сад также отметил, что такими действиями Катар демонстрирует поддержку не только своей экономики, но и выполнение обязательств перед странами-потребителями. При этом он подчеркнул, что углеводороды - это стратегический товар.