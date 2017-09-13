Около 400 тысяч рохинья бежали в Бангладеш

370 тысяч мусульман-рохинья бежали из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия 25 августа в штате Ракхайн. Такие данные привел в ходе брифинга в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Леонард Дойл.



По его словам, это самые свежие данные, полученные в женевской штаб-квартире МОМ.

«Мы только что получили уточненные сведения из Дакки. Они свидетельствуют, что 370 тысяч человек пересекли границу [Мьянмы с Бангладеш] с 25 августа», - сказал Дойл. По его словам, речь идет об «очень большом скачке» по сравнению с ранее сообщавшимися цифрами, поскольку подсчеты ведутся постоянно.