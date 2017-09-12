Египет заблокировал сайт Human Rights Watch

Сайт американской правозащитной организации Human Rights Watch заблокировали в Египте. Соответствующее решение приняло на днях правительство Египта.

Отмечается, что на такой шаг официальный Каир пошел спустя несколько суток после обнародования Human Rights Watch своего доклада, в котором говорится об имевших место пытках по отношению к заключенным в египетских тюрьмах. Отчет был основан на данных, полученных представителями организации во время разговоров с 19 бывшими заключенными и родственниками находящихся в тюрьме египтян.



Египетская хунта выступила с критикой доклада и отрицанием всех обвинений.