Их нравы

Египет заблокировал сайт Human Rights Watch

12 сентября в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сайт американской правозащитной организации Human Rights Watch заблокировали в Египте. Соответствующее решение приняло на днях правительство Египта.

Отмечается, что на такой шаг официальный Каир пошел спустя несколько суток после обнародования Human Rights Watch своего доклада, в котором говорится об имевших место пытках по отношению к заключенным в египетских тюрьмах. Отчет был основан на данных, полученных представителями организации во время разговоров с 19 бывшими заключенными и родственниками находящихся в тюрьме египтян. 

Египетская хунта выступила с критикой доклада и отрицанием всех обвинений.

Автор: Нуруль Иман
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