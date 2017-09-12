Крымскому активисту присудили 8 лет строгого режима

Вчера российское кривосудие в очередной раз вынесло обвинительный приговор крымскотатарскому активисту. Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам лишения свободы заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России) Ахтема Чийгоза по обвинению в организации беспорядков 26 февраля 2014 года.

Чийгоз находится в СИЗО более двух с половиной лет, по его делу в суде прошло 154 заседания.

Напомним, 26 февраля 2014 года у здания Законодательного собрания Симферополя прошли столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана; погибли два человека, десятки получили ранения.

Чийгоза обвинили по части 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков). Он, по версии следствия, организовал столкновения. Два человека признали вину в участии и получили условные сроки, суд над еще пятью обвиняемыми не закончен.