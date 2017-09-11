Фейки против рохинья: кто ведет лживую пропаганду?

В информационной войне вокруг геноцида рохинья в Мьянме часто можно услышать, что значительную часть поступающих оттуда фото и новостей составляют фейки.

Да, это так - фейков по теме рохинья, действительно, много, хотя это отнюдь не значит, что оттуда поступают только они. Но вот только неправильно думать, что фейки эти создают и распространяют только мусульмане или в интересах мусульман.

Так, на днях ряд СМИ разоблачили фейковую пропаганду буддидистского режима Мьянмы, призванную дискредитировать рохинья и оправдать ведущийся против них геноцид. В частности, было доказано, что лживые утверждения буддидистов о том, что рохинья сами сжигают свои деревни (тогда как их сжигают мьянмарские военные) иллюстрируются фейковыми фото. На этих фото из соображений "ритуальной чистоты" "оскверненные" деревни сжигают индусы, в то время, как буддидистская пропаганда растиражировала их по всему миру как фото рохинья, сжигающих свои деревни.

Стоит также отметить, что и политика, и пропаганда буддидистского режима сейчас пытается проигнорировать тот факт, что повстанцы-рохинья из Армии спасения рохинья (ARSA) объявили о приостановлении боевых действий со своей стороны, чтобы обеспечить доступ гуманитарных и правозащитных организаций в зону конфликта.

А ведь не только буддидистский режим, но и поддерживающие его на международной арене Россия и Китай, оправдывают действия мьянмарских военных именно борьбой против повстанцев. Так вот, повстанцы сейчас свои боевые действия приостановили - специально, чтобы позволить международному сообществу непредвзято оценить, что же происходит в зоне конфликта. Однако вместо того, чтобы остановить геноцидные действия, мьянмарский режим продолжает сжигать деревни рохинья, пытаясь пропагандистски представить это так, что они делают это сами.

Так кто же после этого использует в оправдание своих действий фейк-индустрию?