МИД РФ опять поддержал власти Мьянмы

Несмотря на протесты мусульман в связи с геноцидом рохинья, осуществляемым буддидистским режимом в Мьянме, российский МИД продолжает неуклонно поддерживать ее власти. Напомним, что в отличие от других стран, осудивших власти Мьянмы за чрезмерное применение насилия или выступивших со сбалансированными заявлениями, МИД РФ изначально однозначно встал на сторону буддидистского режима.

Позже, на фоне массового митинга в защиту рохинья в Грозном некоторые российские мусульмане с радостью развесили уши под словесную лапшу Путина, который заявил, что они с его египетским коллегой-диктатором Ас-Сиси "осудили любые проявления насилия, от кого бы они не исходили и против кого бы ни были направлены, в том числе против мусульман".

Однако сегодня "выяснилось", что обвинения властей Мьянмы в жестокости против мусульман бездоказательны. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Что же тогда осудили Путин с Ас-Сиси? Непонятно.

Более того, Захарова призвала международное сообщество... не давить на власти Мьянмы, то есть, переводя с мидовского на русский, не мешать им осуществлять геноцид рохинья.

"Какое-либо давление, наряду с бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман, в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", - заявила она.

Напомним, это происходит на фоне того, как большая часть мирового сообщества пытается оказать воздействие на власти Мьянмы с целью прекращения насилия, обеспечения доступамеждународных наблюдателей в зону конфликта и т.д.