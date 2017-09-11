Египет и США проводят совместные учения

Вчера стартовали совместные учения армий Египта и США под названием «Яркая звезда-2017», которые проводятся впервые с 2009 года.

Согласно заявлению представителя египетской армии, учения пройдут на недавно открытой, крупнейшей на Ближнем Востоке военной базе Мухаммед Нагиб, расположенной к западу от города Александрия.

Военные мероприятия пройдут с 10 по 20 сентября.

По словам представителя Центрального командования ВС США майора Джоша Жака, «Яркая звезда-2017» являются двусторонними «командно-штабными учениями, полевыми маневрами и семинаром старших должностных лиц, проводимыми с Арабской Республикой Египет».