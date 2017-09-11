Малайзия готова принять еще рохинья

Малайзия готова увеличить прием-беженцев-рохинья, которые бегут от насилия властей Мьянмы. С таким заявлением выступил замглавы МВД Малайзии Джазлан Мохамед.

Замглавы МВД сообщил также, что в настоящее время на территории государства находятся более 56 тыс. представителей рохинья, зарегистрированные в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако еще как минимум 50 тыс. - это незарегистрированные беженцы, которым только предстоит встать на учет в национальной информационной системе.

ООН сообщала ранее о том, что за две недели насилия и преследований Мьянму покинули 270 тыс. мусульман-рохинья.