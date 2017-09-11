Среда обитания

Эпидемия холеры может охватить Нигерию

11 сентября в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Вслед за Йеменом эпидемия холеры угрожает 1,4 миллиона человек на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). 

На данный момент число жертв холеры на северо-востоке Нигерии достигло 28 человек. И зафиксировано 837 случаев заболевания холерой. 

«Холера на северо-востоке Нигерии угрожает в том числе и 350 тысячам детей в возрасте младше пяти лет», - говорится в сообщении организации.

По данным ЮНИСЕФ, наиболее угрожающая ситуация с холерой сложилась в регионах, где продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировки «Боко Харам» и нигерийской армией. Жители региона не имеют доступа к чистой воде, что способствует распространению холеры.

Автор: Нуруль Иман
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