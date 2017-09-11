Эпидемия холеры может охватить Нигерию

Вслед за Йеменом эпидемия холеры угрожает 1,4 миллиона человек на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



На данный момент число жертв холеры на северо-востоке Нигерии достигло 28 человек. И зафиксировано 837 случаев заболевания холерой.



«Холера на северо-востоке Нигерии угрожает в том числе и 350 тысячам детей в возрасте младше пяти лет», - говорится в сообщении организации.

По данным ЮНИСЕФ, наиболее угрожающая ситуация с холерой сложилась в регионах, где продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировки «Боко Харам» и нигерийской армией. Жители региона не имеют доступа к чистой воде, что способствует распространению холеры.